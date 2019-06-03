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Украина завтра будет три часа представлять контраргументы в суде ООН

Украина завтра будет три часа представлять контраргументы в суде ООН

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина завтра в течение трех часов будет представлять контраргументы Российской Федерации в Международном суде ООН. Об этом заявила журналистам заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после рассмотрения дела в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНН.

"Мы считаем, что мы хорошо подготовились, у нас есть контраргументы, которые мы завтра будем представлять в течение 3 часов в этом суде. Главной картой является подготовлена комплексная работа. Меморандум является основой всей нашей позиции, но после того, как русские предоставили свои возражения, была подготовлена наша письменная позиция, будет сегодня уже в публичном доступе, и завтра вы услышите все наши контраргументы в полном объеме", - отметила Зеркаль.

Напомним, в июне 2018 Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Сегодня, 3 июня, Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

Как сообщал УНН, РФ настаивает на отсутствии юрисдикции у суда ООН по данному Украины иском.

Источник: УНН
Теги: суд, ООН, Россия, Украина, Гаага

В тексте упоминаются

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
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