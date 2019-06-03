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Решение суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против РФ ожидают к концу года

Решение суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против РФ ожидают к концу года

КИЕВ. 3 июня. УНН. Решение Международного суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против Российской Федерации ожидают до конца года. Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после рассмотрения дела в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНН.

"По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным нами нарушением, а потом примет решение. Решение по юрисдикции мы ожидаем до конца года", - отметила Зеркаль.

Напомним, в июне 2018 Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Сегодня, 3 июня, Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

Источник: УНН
Теги: суд, ООН, Россия, Украина, Гаага

В тексте упоминаются

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
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