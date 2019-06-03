У Президента подтвердили визит Пинчука в Администрацию

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинский бизнесмен и олигарх Виктор Пинчук действительно посещал Президента Владимира Зеленского в его администрации в пятницу, 31 мая. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АПУ, передает корреспондент УНН.

"Виктор Пинчук действительно приезжал в администрацию Президента 31 мая и приезжал он со вторым президентом Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу", - отметила Мендель.

Как сообщал УНН, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.