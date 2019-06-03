У Зеленского заявили о поддержке санкций против РФ и боевиков

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает санкции против РФ и всех, кто вовлечен в ведение военной агрессии против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АП, передает корреспондент УНН.

"Администрация Владимира Зеленского поддерживает санкции против России, особенно против тех людей, которые вовлечены в войну, что сейчас ведется на востоке Украины", - отметила Мендель.

По ее словам, детали санкционной политики нового Президента пока ей неизвестны, однако они будут открыты в дальнейшем.

При этом она добавила, что также не может пока озвучить конкретные позиции команды Главы государства по Крыму, однако точно может заверить, что Президент исходит из позиции, что Крым - это суверенная территория Украины, которая должна быть возвращена.

Напомним, Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии санкции против РФ.