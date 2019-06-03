Геращенко поприветствовала назначение Лутковской представителем гуманитарного блока ТКГ

КИЕВ. 3 июня. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко поприветствовала назначение экс-омбудсмена Украины Валерии Лутковской представителем гуманитарного блока Трехсторонней контактной группы. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

Так, Геращенко прокомментировала информацию о присутствии на встрече с переназначенным главой ТКГ Леонидом Кучмой, кроме всех предыдущих участников 4 подгрупп (А. Моциком, И. Веремием, М. Бондарем), Валерии Лутковской.

"Насколько я понимаю, (Лутковская - ред.) как раз будет вести гуманитарный блок, вопрос освобождения. Я приветствую это назначение, госпожа Лутковская, как омбудсмен, была в свое время нами привлечена в качестве эксперта в группу, мы вместе работали над верификацией заключенных и готовили последние увольнения. Она профессионал, и я искренне желаю минской группе и ей лично - удачи. Особенно в вопросах безопасности и разблокировании вопроса освобождения заложников", - написала Геращенко.

Она добавила: тот факт, что Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие 4 года, подтверждает, что реальных переговорщиков, способных вести диалог с РФ и международными партнерами, очень мало.

Как сообщал УНН, представитель гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.