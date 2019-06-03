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Появилось распоряжение о полномочии Кучмы на участие в минских переговорах

Появилось распоряжение о полномочии Кучмы на участие в минских переговорах

Леонид Кучма

КИЕВ. 3 июня. УНН. Опубликовано распоряжение, которым Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил второго президента Украины Леонида Кучму на участие в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Администрации Президента, передает УНН.

"Уполномочить Президента Украины в 1994 - 2005 годах Леонида Кучма представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Распоряжением предусмотрено, что Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах.

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Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

До этого Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях представлял Евгений Марчук.

Добавим, что Кучма не впервые является представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. 2 октября 2018 года он завершил свою работу в Трехсторонний контактной группе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Кучма, Минск, переговоры
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