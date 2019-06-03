В ПАСЕ приняли проект резолюции, который усложняет санкционную процедуру против РФ - Арьев

КИЕВ. 3 июня. УНН. Регламентный комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, который усложняет санкционную процедуру против Российской Федерации. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев написал в Facebook, передает УНН.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте останется", - написал Арьев.

Он добавил, что многие из тех, кто голосовали за резолюцию, заявляли, что таким образом россияне могут принять предложенный компромисс, потому что "надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются".

"Наивная позиция, мягко говоря. Откровенно пророссийские (представители - ред.) аргументировали необходимостью "сохранить доступ 140 миллионов россиян в Европейский суд по правам человека". Меня этот аргумент возмутил, потому что за этот доступ украинцы платят и свободой, и жизнью. Кроме того, ни одного сигнала от ответственных за иностранные дела у Зеленского так в ПАСЕ и не поступило", - добавил Арьев.

По его словам, обращение общественных организаций, правозащитников, родственников заложников и моряков комитет проигнорировал.

Ранее Арьев заявил, что возвращение российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы на условиях, которые выдвигает Москва, приведет к новому кризису в организации.