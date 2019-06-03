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Зеленский выразил сочувствие по поводу гибели военного в ООС

Зеленский выразил сочувствие по поводу гибели военного в ООС

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие по поводу гибели военнослужащего в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель во время брифинга в АПУ, передает корреспондент УНН.

"Ночью 3 июня на Донбассе во время выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович. Президент выражает свои соболезнования", - отметила Мендель.

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Напомним, сегодня ночью в зоне ООС погиб военнослужащий Вадим Забава.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС, Владимир Зеленский
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