Гарбарук рассказал, когда ожидать нового посла США в Украине

КИЕВ. 3 июня. УНН. На днях Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение совершить официальный визит в Вашингтон. Эта встреча может ускорить назначение посла США в Украине. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук, передает УНН.

"Это может быть одним из факторов, который, скажем, будет способствовать этой ситуации", - заявил он.

Гарбарук напомнил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович запятнала свою репутацию. Речь идет о скандале с так называемой "амбарной книгой", добавил он.

"Это тогда, когда она фактически легализовала непроверенную информацию, предоставленную по словам господина Лещенко, и которую легализовал со своей стороны господин Сытник. То есть, они фактически были участниками этого преступления. Я думаю, что если есть определенные последствия для госпожи Йованович с американской стороны, то и наши правоохранительные органы должны разобраться с Лещенко и Сытником насколько они были в этом скандале замешаны", - заявил председатель ОО.

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Должность посла США в Украине является достаточно весомой, считает Гарбарук.

"Потому что это на самом деле шанс для прямого выхода на большую международную политику. До сих пор мы такие шансы тоже имели, но, скорее всего, не использовали их", - подчеркнул глава ОО.

Как писал УНН, в Нацинтересе ожидают допрос Сытника по делу о вмешательстве в выборы в США.