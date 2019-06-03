У Зеленского рассказали детали законопроекта о незаконном обогащении

КИЕВ. 3 июня. УНН. Поданный в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении наказания за незаконное обогащение топ-чиновников вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

Так, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" разработан совместно с национальными и иностранными экспертами.

Отмечается, что он вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Также он возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным.

"Гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах", - отметили в АП.

У Президента подчеркнули, что пока антикоррупционные органы не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенное до признания неконституционной этой статьи Уголовного кодекса.

Но в случае выявления необоснованных активов более 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем, отметили в АП.

"Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционных органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов.

Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - пояснили у Президента.

Также рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскание в доход государства законопроектом предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Это, как сообщили в АП, должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.

"Уголовная ответственность за незаконное обогащение наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции", - отметили в Президента.

Отмечается, что данный законопроект не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам, поскольку проект закона Президента "значительно шире предметом регулирования и принципиально отличается от проектов, которые уже есть в парламенте".

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Напомним, 27 марта Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В результате чего все дела, которые были возбуждены по этой статье - отменены.

Добавим, что рабочая группа при Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже утвердила редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.