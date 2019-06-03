ЦИК зарегистрировала 21 кандидата в нардепы на внеочередные выборы

КИЕВ. 3 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на сегодня зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины для участия во внеочередных выборах, назначенных на 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook, передает УНН.

Так, в Комиссию поступили заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации их кандидатами в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов.

Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, а именно:

• Клопотовского В. П. - в ОВО № 16;

• Ефименко А. А. - в ОВО № 27;

• Шпенова Д. Ю. - в ОВО № 37;

• Сольвара Р. М. - в ОВО № 91;

• Жукотанского А. В. - в ОВО № 93;

• Лучкова Е. П. - в ОВО № 100;

• Фельдмана А. Б. - в ОВО № 174;

• Хланя С. В. - в ОВО № 185;

• Дубовика А. В. - в ОВО № 191;

• Ничипоренко В. М. - в ОВО № 199;

• Хилько А. А. - в ОВО № 219.

"Таким образом, по состоянию на 3 июня Комиссия зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных выборах.

Напомним, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов.