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На проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн

На проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн

КИЕВ. 3 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июня в сумме около 2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество ЦИК в Facebook.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Так, в указанном распределении расходов ЦИК составляют 406,8 млн грн

На избирательные комиссии распределено 51,2 млн грн, на участковые избирательные комиссии - 1,2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрено и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.

Напомним, ЦИК по состоянию на 31 мая зарегистрировала 90 общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах в ВР.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, нардепы
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