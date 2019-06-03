ЕС планирует продлить на год санкции из-за оккупации Крыма - СМИ

КИЕВ. 3 июня. УНН. Европейский Союз намерен продлить на год санкции в отношении оккупированного Крыма, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе, передает УНН.

По словам дипломата, официальное решение о продлении санкций будет принято без обсуждения и, скорее всего, на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

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Кроме того, по данным издания, это решение не связано с объявлением МИД РФ о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Напомним, в России 31 мая 2019 года заявили о расширении списка санкций в отношении представителей ЕС.