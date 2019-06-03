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Зеленский пообещал, что виновные в гибели 5-летнего мальчика будут наказаны

Зеленский пообещал, что виновные в гибели 5-летнего мальчика будут наказаны

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели 5-летнего мальчика, которого подстрелили полицейские, и пообещал наказать всех виновных в этом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - написал Зеленский.

Он добавил, что не будет ни одного смягчения и никакой попытки замять это дело.

"Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной", - добавил Президент.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл малолетний мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.

Двух подозреваемых в этом полицейских задержали и объявили о подозрении.

Сегодня, 3 июня, 5-летний мальчик, которого подстрелили полицейские, умер.

В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Генпрокурор сообщил, что подозрения двум полицейским будут вручены завтра в Голосеевском райсуде, где им будет избираться мера пресечения.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, дети, смерть, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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