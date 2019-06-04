Рада сегодня планирует рассмотреть вопрос импичмента

КИЕВ. 4 июня. УНН. В повестку дня сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины включен проект закона о временных следственных комиссиях, который в том числе нормирует процедуру импичмента. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.

Проект закона №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины парламентарии рассмотрят во втором чтении.

Кроме того, нардепы попытаются включить президентский проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент).

Также во вторник народные депутаты планируют рассмотреть проекты законов о сельской кооперации, об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан, об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами.

В конце повестки дня пленарного заседания Рады стоят вопросы о переименовании отдельных населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Напомним, на этой пленарной неделе парламентарии могут принять проекты законов о сельской кооперации, об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан, об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, а также законопроект о временных следственных комиссиях.