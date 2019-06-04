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Место голосования перед выборами в Раду изменили более 2 тыс. человек

Место голосования перед выборами в Раду изменили более 2 тыс. человек

КИЕВ. 3 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 2 тыс. Человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, временно изменили место голосования уже 2217 человек.

Больше всего избирателей изменили место голосования из Донецкой области - 893 человека, на втором месте находится Луганская область - 490 человек. Из оккупированного Крыма - только 57 человек.

Большое количество избирателей выбрало для голосования Киев (606 человек) и Киевскую область (265 человек). Достаточно часто местом голосования выбирают Харьковскую (166 человек), Днепропетровскую (123 человека), Одесскую (86 человек) и Запорожскую (83 человек) области.

Также сообщается, что голосовать в заграничном избирательном округе будет 61 человек.

Кроме того, 165 человек сменили место голосования в Донецкой области и 121 человек - в Луганской.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование, парламентские выборы
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