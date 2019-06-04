Регистрация | Вход |
USD: 26,95 0,1001  EUR: 30,15 0,2033 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 04 июня 2019 12:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно воинское звание Баканова
Стало известно воинское звание Баканова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13710
Версия для печати

В КСУ началось заседание, на котором рассмотрят представление нардепов о роспуске парламента

В КСУ началось заседание, на котором рассмотрят представление нардепов о роспуске парламента

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Конституционном суде Украины началось заседание, на котором рассмотрят представление 62 нардепов о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"Согласно повестке дня, началось в 10:00", - отметили в суде.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что сначала должно состояться рассмотрение трех других представлений народных депутатов, а затем Верховная палата КСУ перейдет к определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно законности Указа Президента Украины о роспуске парламента.

Как сообщал УНН, КСУ начнет рассматривать дело по конституционности роспуска парламента 4 июня.

Напомним, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Источник: УНН
Теги: Конституционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.