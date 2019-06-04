В КСУ началось заседание, на котором рассмотрят представление нардепов о роспуске парламента

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Конституционном суде Украины началось заседание, на котором рассмотрят представление 62 нардепов о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"Согласно повестке дня, началось в 10:00", - отметили в суде.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что сначала должно состояться рассмотрение трех других представлений народных депутатов, а затем Верховная палата КСУ перейдет к определению формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно законности Указа Президента Украины о роспуске парламента.

Как сообщал УНН, КСУ начнет рассматривать дело по конституционности роспуска парламента 4 июня.

Напомним, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.