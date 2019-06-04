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Вторник, 4 июня 2019, 11:26 • Юлия Шрамко • 15705
Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ
КИЕВ. 4 июня. УНН. Перед Международным судом ООН, который рассматривает дело Украины против России, стоит вопрос определения юрисдикции для рассмотрения этого иска, и адвокаты Украины представят четкие аргументы, что дело представлено на рассмотрение суда ООН должным образом. Об этом говорится в обнародованном Агентом Украины на слушаниях, заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль заявлении для выступления в суде, передает УНН.
Вступительное заявление Агента Украины на слушаниях в Международном Суде ООН 4 июня 2019 года, которое обнародовала Зеркаль в Facebook, выглядит так:
- Господин Председатель, члены Суда. Выступать перед вами от имени Украины - большая честь.
- Украина искренне верит в этот Суд и мирное разрешение споров. Мы добросовестно обратились в этот Суд в 2017 году с целью защиты своих прав и гуманности. Это первый иск, который Украина подала в Международный Суд ООН. И значит много для нас, ведь мы верим в международное правосудие.
- Господин Председатель, члены Суда, в то время, как Украина обращается к вам за правосудием, Россия изо всех сил старается его избежать.
- Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народу Украины. Это затягивание процесса с целью избежания ответственности за свое незаконное поведение. Это обезображение принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов.
- Как и два года назад, во время слушаний по применению временных мер, вчера, здесь в суде, мы стали свидетелями этого отношения. В течение не менее последних 5 лет наблюдаем такое поведение на всех международных площадках. Россия совершила многочисленные нарушения международного права, и она стремится избежать ответственности за все без исключения. В результате возникает ощущение наделенности правом пренебрегать правом, без всяких последствий. Россия продолжает искажать это дело, представляя его как политически мотивированное и искусственное. Стоит отметить, что события в Украине она называет государственным переворотом и гражданской войной, заявляя, что единственный спор, который существует между нашими государствами, касается агрессии и применения международного гуманитарного права.
- Наша реакция на этот российский нарратив проста: мы ничего не скрываем и ничего не искажаем. Истинный смысл спора, который вы рассматриваете, заключается в толковании и применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Точка.
- Господин Председатель, члены Суда, позвольте мне снова представить вам истинный характер дела, которое вы рассматриваете.
- Именно политика России в отношении Украины вызвала нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Какие меры приняла Россия? Предотвращала ли Россия финансирование терроризма в Украине? Нет. Проводила ли расследование? Нет. Предоставляла ли нам помощь в поиске преступников? Нет. В результате, был сбит самолет МН17. На демонстрациях и в ночных клубах раздавались взрывы. Жилые кварталы накрывало снарядами. Сотни людей были убиты и изувечены. Тысячи были запуганы. Соблюдение Россией требований ICSFT позволило бы избежать этого ужасного вреда.
- Кроме того, после незаконной оккупации Крыма, Россия запустила широкомасштабную кампанию по культурному уничтожению крымских татар и украинцев. Россия прибегла к коллективному наказанию целых этнических групп в незаконно оккупированном Крыму. Продолжаются незаконные аресты и исчезновения; Меджлис запрещен; подавляются важные культурные собрания; ограничивается образование на крымскотатарском и украинском языках; а представители СМИ этих преследуемых общин запуганы. Это все - многочисленные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
- По печальной иронии Россия пытается использовать сам масштаб и комплексность собственного беззакония, во избежание их тщательного рассмотрения. Каждый раз, когда Россия выступает ответчиком в том или ином международном судебном органе, она пытается отвлечь внимание от сути спора. В агрессии. В законах и правилах войны. Россия скрывается за этими другими нормами права, однако не намерена их придерживаться.
- Господин Председатель, члены Суда, общеизвестным является факт, что Украина страдает от продолжающейся агрессии России и незаконной оккупации ею части нашей территории. Однако мы обратились в этот суд с другим делом.
- Предмет дела касается ICSFT и CERD. Россия отрицает само наличие спора между нами. Именно так она делала в течение двух лет наших переговоров. Она делала это во время слушаний относительно временных мер. И она продолжает делать это сегодня.
- Учтите обстоятельства, при которых Украина пыталась вести переговоры. Россия, отказываясь признать наличие спора, не сделала ничего, чтобы предотвратить продолжение поддерживания терроризма в Украине российскими чиновниками и другими гражданами России. В частности, всего через два дня после моего возвращения с первого раунда переговоров, в Украину были доставлены ракетные установки Град, которые были использованы для терроризирования жителей Мариуполя.
- Россия умышленно завела эти переговоры в тупик, так же как она свела на нет Минский процесс. Для протокола - участниками Минских договоренностей являются Украина и Российская Федерация, а не так называемые "ЛНР" или "ДНР", как вчера ошибочно отметила Россия.
- Российская стратегия отрицания выходит далеко за пределы переговоров с Украиной. В контексте сбития самолета МН17 Агент России вчера вспомнил Отчет Международной совместной следственной группы от мая 2018 года. Он сказал что-то невероятное, цитирую: "Как было заявлено JIT в 2018 году, до сих пор нет ответов на вопрос, почему был сбит самолет и кто за это отвечает". Конец цитаты. Но он не сказал, что JIT установила, что БУК, использованный для сбития МН17, был поставлен лицами с 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, г. Курск, Россия.
- Россия также вводит Суд в заблуждение относительно выполнения ею приказа суда о временных мерах. Выступая перед вами, должна выразить возмущение Украины по поводу неуважения, которое проявляет Россия к обязательному приказу этого суда. Ситуация была неотложной два года назад и стала сегодня еще более неотложной. Запрет Меджлиса остается в силе, а украиноязычного образования в Крыму не найти. Детей крымских татар обучают по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году.
- Кроме того, Россия продолжает ухудшать ситуацию, приумножая свои незаконные действия. Только пять дней назад российская оккупационная власть арестовала двух крымскотатарских защитниц прав ребенка Лутфие Зудиеву и Муминэ Салиеву, продолжая таким образом кампанию по расовой дискриминации.
- Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. При этом она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенной: версия фактов, которую вы услышали вчера - ерунда. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение.
- Однако на этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Господин Председатель, адвокаты Украины представят четкие аргументы, что наше дело представлено на ваше рассмотрение должным образом.
- Профессор Жан-Марк Тувенен осветит ошибочность российского подхода к предыдущим возражениям к Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Он также объяснит, как договор обязывает Россию предотвращать финансирование терроризма любыми лицами.
- Госпожа Марни Чик продемонстрирует, как Россия некорректно толкует состав преступления финансирования терроризма. Она также ответит на ненадлежащие фактологические аргументы России относительно актов терроризма, о которых говорится в Меморандуме Украины.
- Дэвид Зайонтс объяснит, что Украина обеспечила все требования статьи 24 прежде, чем возбудить дело на основании ICSFT.
- Профессор Гарольд Гонджу Коу представит спор по CERD. Он исправит попытку России убедить вас, что этот спор касается чего-то другого, кроме как многочисленных нарушений Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.
- Напоследок, господин Джонатан Гимблетт аргументирует должным образом подачу дела в этот суд на основании статьи 22.
- Господин Председатель, члены Суда, Украина продемонстрирует, что этот Суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Украины по обеим конвенциям.
- Украина благодарна за внимание Суда утром. Господин Председатель, прошу Вас пригласить к слову профессора Тувенена.
Напомним, Украина начала выступление в суде ООН по иску против РФ.
Источник: УНН