В Кремле заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки"

КИЕВ. 4 июня. УНН. Конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - пока нет, так как Киев сначала должен сформировать команду и сформулировать позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сначала требуется определенная "домашняя работа" с украинской стороны. Песков пояснил, что официальный Киев пока находится в стадии формирования команды и "формулирования своих позиций".

Секретарь СНБО Александр Данилюк раньше заявлял, что встреча в "нормандском формате" может состояться в середине июля.

В "нормандский формат" для обсуждения урегулирования на Донбассе входят Украина, Россия, Франция, ФРГ.