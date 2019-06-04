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В Кремле заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки"

В Кремле заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки"

КИЕВ. 4 июня. УНН. Конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - пока нет, так как Киев сначала должен сформировать команду и сформулировать позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сначала требуется определенная "домашняя работа" с украинской стороны. Песков пояснил, что официальный Киев пока находится в стадии формирования команды и "формулирования своих позиций".

Секретарь СНБО Александр Данилюк раньше заявлял, что встреча в "нормандском формате" может состояться в середине июля.

В "нормандский формат" для обсуждения урегулирования на Донбассе входят Украина, Россия, Франция, ФРГ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Песков, Кремль
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