Регистрация | Вход |
USD: 26,95 0,1001  EUR: 30,15 0,2033 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 04 июня 2019 14:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно воинское звание Баканова
Стало известно воинское звание Баканова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
31710
Версия для печати

Нардепы не включили в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте

Нардепы не включили в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты не смогли включить в повестку дня сессии проект закона Президента Владимира Зеленского относительно импичмента. Соответствующее решение поддержали лишь 101 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Во время голосования проект Закона 10340 и 10340-1 об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) не был включен в повестку дня.

Кроме того, парламентарии не поддержали включение в повестку дня законопроекты Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" по обеспечению поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; Проект Закона о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения

Проект Закона 9457 об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2019-2023 годы не прошел рейтинговое голосование.

Напомним, в повестку дня сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины включен проект закона о временных следственных комиссиях, который в том числе нормирует процедуру импичмента.

Источник: УНН
Теги: законопроект, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.