Нардепы не включили в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты не смогли включить в повестку дня сессии проект закона Президента Владимира Зеленского относительно импичмента. Соответствующее решение поддержали лишь 101 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Во время голосования проект Закона 10340 и 10340-1 об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) не был включен в повестку дня.

Кроме того, парламентарии не поддержали включение в повестку дня законопроекты Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" по обеспечению поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей; Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; Проект Закона о внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения

Проект Закона 9457 об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2019-2023 годы не прошел рейтинговое голосование.

Напомним, в повестку дня сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины включен проект закона о временных следственных комиссиях, который в том числе нормирует процедуру импичмента.



