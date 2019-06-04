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Украина в суде ООН: указанные в иске против РФ преступления подпадают под конвенцию ICSFT

Украина в суде ООН: указанные в иске против РФ преступления подпадают под конвенцию ICSFT

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинская сторона на слушаниях в Международном суде ООН по иску против России делает акцент на том, что доказательства Украины в этом деле свидетельствуют о том, что террористические акты, о которых заявляет Украина, непосредственно подпадают под определение из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT). Об этом заявила Агент Украины на слушаниях, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Марни Чик в своем выступлении перед Судом ООН делает акцент на том, что доказательства Украины в этом деле свидетельствуют о том, что террористические акты, о которых заявляет Украина, непосредственно подпадают под ст.2 (1) (a) и (b) ICSFT. Украина не просто называет акты террористическими, мы собрали достаточное количество доказательств - сотни приложений - для доказательства нарушения согласно статье 2 ICSFT", - сообщила Зеркаль в Facebook.

Как сообщила она, "Россия не отрицает, что российские граждане, финансирующие "ДНР", "ЛНР" и других преступников в Украине, осознавали их террористическую деятельность". "Россия не отрицает квалификацию взрывов в Харькове и других украинских городах как преступлений Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом", - продолжает Зеркаль.

"Россия утверждает, что пытки и убийства гражданских лиц в так называемых "ДНР" и "ЛНР" - просто обычные преступления, не имеющие целью запугать население. Россия утверждает, что контрольно-пропускной пункт был реальной целью "ДНР" в обстреле Мариуполя, и что он был военной целью, однако вечером перед нападением члены "ДНР" обсуждали желание уничтожить Восточный район Мариуполя", - отметила замглавы МИД.

"Доказательства подтверждают, что оружие, которое использовалось при бомбардировке гражданских лиц, в нарушение Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, поступало из России", - заявила Зеркаль.

Напомним, Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Россия, Украина, Международный суд ООН
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