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Нардепы прошли сто из 1600 поправок к законопроекту о ВСК

Нардепы прошли сто из 1600 поправок к законопроекту о ВСК

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты Украины рассмотрели первую сотню поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Таким образом, народным депутатам осталось рассмотреть еще 1500 поправок к проекту акта.

Докладывает по законопроекту заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Олег Куприенко. Основными авторами поправок являются народные депутаты Сергей Каплин и Елена Сотник.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что парламентарии могут принять закон о ВСК в четверг, 6 июня, после чего перейти к рассмотрению проекта Избирательного кодекса, к которому подано более 4 тыс. поправок.

Источник: УНН
Теги: законопроект, ВРУ, ВСК ВР
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