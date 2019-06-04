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Украина и Норвегия договорились о сотрудничестве в области энергетики

Украина и Норвегия договорились о сотрудничестве в области энергетики

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина и Норвегия будут совместно работать касательно уменьшения риска ядерных и радиационных аварий и инцидентов и уменьшения риска радиоактивного загрязнения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Во время заседания Украинско-норвежской рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности было определено, что Украина и Норвегия будут совместно работать касательно уменьшения риска ядерных и радиационных аварий и инцидентов и уменьшения риска радиоактивного загрязнения, в том числе за счет усиления режима ядерной безопасности, нормативно-правовой базы и возможностей органов, ответственных за ядерную безопасность и защищенность, а также за счет содействия развитию человеческих ресурсов через образование и обучение.

"Минэнергоугля намерено и в дальнейшем углублять сотрудничество с норвежской стороной в области энергетики и развивать двусторонние отношения", - заверили в Минэнерго.

Напомним, Минэнерго, НКРЕКП и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля.

Источник: УНН
Теги: Украина, Норвегия, сотрудничество, Минэнергоугля
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