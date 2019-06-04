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Законопроект о незаконном обогащении позволяет конфискацию по старым делам НАБУ и САП

Законопроект о незаконном обогащении позволяет конфискацию по старым делам НАБУ и САП

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президентский законопроект о незаконном обогащении позволяет конфискацию, в том числе по ранее открытым процессам НАБУ и САП. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Законопроект предусматривает совсем другой подход - не только уголовную ответственность, но и возможность конфискации или взыскания в доход государства так называемых необоснованных активов", - отметил Рябошапка.

По его словам, норма о конфискации включена в Гражданско-правовой кодекс еще в 2015 году, однако ее редакция не позволяла применять такую меру на практике. Кроме того, норма законопроекта позволяет применять ее в ретроспективе, поэтому она может применяться к делам, которые были открыты НАБУ и САП раньше.

"Те дела, которые были ранее открыты НАБУ и САП - эти материалы могут быть использованы снова", - добавил чиновник.

При этом он пояснил, что возможность взыскания необоснованных активов является современной нормой, активно применяется в развитых странах, в частности в Великобритании.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступил законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Его текст уже обнародован на сайте парламента.

Источник: УНН
Теги: коррупция, законопроект, Администрация президента, коррупционеры
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