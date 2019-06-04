В Украине начался очередной этап анбандлинга ГТС

КИЕВ. 4 июня. УНН. С 1 июня начался очередной этап проекта по анбандлингу ГТС Украины, предусматривающий объединение "под одной крышей" всех подразделений, задействованных в транспортировке газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Укртрансгаз".

"С 1 июня начался очередной этап проекта по анбандлингу ГТС Украины. В филиале "Оператор ГТС Украины", как единственном подразделении, объединены функции технической эксплуатации ГТС, которую ранее выполняли пять отдельных филиалов АО "Укртрансгаз", - указали в УТГ, добавив, что таким образом создан прообраз будущего независимого оператора ГТС Украины.

Одним из ключевых изменений, как отмечается, стало упрощение управленческой структуры. Существенно реорганизуются бизнес-процессы предприятия, добавили в УТГ. "Задача этого этапа анбандлинга - отработать формат работы будущего независимого оператора как единой структуры, протестировать имеющиеся управленческие и технологические процессы и устранить возможные разногласия", - указали в компании.

Работа оператора в формате филиала АО "Укртрансгаз" будет продолжаться до начала июля. С 1 июля начнется следующий этап анбандлинга, который продлится до конца текущего года. Он предусматривает переход функции технической эксплуатации украинской ГТС к ООО "Оператор ГТС Украины", отдельного юрлица, 100% учредителем которого является АО "Укртрансгаз".

"Таким образом, во втором полугодии 2019 года "Оператор ГТС Украины" будет функционировать уже как отдельное юридическое лицо в рамках Группы Нафтогаз. С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с "Газпромом", планируется полностью вывести ООО "ОГТСУ" из Группы Нафтогаз, что станет последним шагом отделения функции транспортировки", - указали в УТГ.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал о противоречиях "Нафтогаза" с правительством относительно анбандлинга.