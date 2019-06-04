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В АПУ надеются, что законопроект о незаконном обогащении Рада рассмотрит 6 июня

В АПУ надеются, что законопроект о незаконном обогащении Рада рассмотрит 6 июня

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты могут включить в повестку дня заседания Верховной Рады Украины законопроект относительно незаконного обогащения уже в четверг, 6 июня. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В четверг есть вероятность, что он будет включен в повестку дня. Возможно, после того эта процедура будет ускорена достаточно быстро, законопроект может пройти через парламент и уже вскоре мы будем иметь этот закон принятым", - отметил Рябошапка.

По его словам, по этому законопроекту 30% закрытых после решения КСУ делам НАБУ и САП будут рассматриваться по уголовному судопроизводству, поэтому предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 и даже до 12 лет.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступил законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Его текст уже обнародован на сайте парламента.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Администрация президента, ВРУ, коррупционеры
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