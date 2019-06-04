У Зеленского прокомментировали провал законопроекта об импичменте в Раде

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты не смогли прагматично подойти к сегодняшней повестки дня, не включив президентский законопроект об импичменте. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Трудно назвать такой подход прагматичным, поскольку те законы, которые требовали сами народные депутаты, они были сегодня, грубо говоря, провалены и не были поддержаны в парламенте", - отметил Рябошапка.

По его словам, тем не менее, Администрация Президента Украины намерена продолжить диалог с парламентариями и убеждать их в важности принятия этого и других решений.

При этом, он добавил, что также будут проводить разъяснительную работу с гражданами, которые через определенное время будут предоставлять оценку действиям парламентариев во время внеочередных парламентских выборов.

Напомним, народные депутаты не смогли включить в повестку дня сессии проект закона Президента Владимира Зеленского относительно импичмента. Соответствующее решение поддержал лишь 101 народный депутат.