Регистрация | Вход |
USD: 26,95 0,1001  EUR: 30,15 0,2033 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 04 июня 2019 15:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно воинское звание Баканова
Стало известно воинское звание Баканова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12945
Версия для печати

У Зеленского прокомментировали провал законопроекта об импичменте в Раде

У Зеленского прокомментировали провал законопроекта об импичменте в Раде

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты не смогли прагматично подойти к сегодняшней повестки дня, не включив президентский законопроект об импичменте. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Трудно назвать такой подход прагматичным, поскольку те законы, которые требовали сами народные депутаты, они были сегодня, грубо говоря, провалены и не были поддержаны в парламенте", - отметил Рябошапка.

По его словам, тем не менее, Администрация Президента Украины намерена продолжить диалог с парламентариями и убеждать их в важности принятия этого и других решений.

При этом, он добавил, что также будут проводить разъяснительную работу с гражданами, которые через определенное время будут предоставлять оценку действиям парламентариев во время внеочередных парламентских выборов.

Напомним, народные депутаты не смогли включить в повестку дня сессии проект закона Президента Владимира Зеленского относительно импичмента. Соответствующее решение поддержал лишь 101 народный депутат.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Владимир Зеленский, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.