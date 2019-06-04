У Президента хотят создать свой законопроект о СБУ

КИЕВ. 4 июня. УНН. У Президента хотят создать свой законопроект о Службе безопасности Украины, который избавит ведомство от несвойственных ему функций. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году был принят закон о нацбезопасности, согласно которому мы должны принять новый закон о СБУ. Этот закон должен предусматривать, кроме лишения СБУ несвойственных функций, например, расследования преступлений, кроме некоторых - как терроризм или угроза в сфере безопасности и обороны, а также он должен предусматривать усиление гражданского контроля, в частности парламентского контроля за спецслужбой. Необходимо доработать этот законопроект и входить в парламент с новой редакцией закона о Службе безопасности", - отметил Рябошапка.

По его словам, просто ликвидировать указом Президента или решением председателя Службы безопасности Украины так называемое Управление-К невозможно, поскольку есть несколько законов, которые предусматривают его как структурное подразделение СБУ.

"То есть в любом случае необходимо вносить изменения в закон, но есть смысл это делать в виде новой редакции закона", - подчеркнул чиновник.

При этом он добавил, что проблему надо решать комплексно.

Также он отметил, что ранее Главное управление СБУ по борьбе с оргпреступностью часто занималось несвойственными ей функциями, в результате чего страдали граждане и бизнес. С назначением нового председателя Службы, как отметил Рябошапка, эта практика будет прекращена.

Напомним, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и и.о. председателя СБУ Иван Баканов заявил во время брифинга, что возглавит спецслужбу, если Верховная Рада согласует его кандидатуру.