Зеленский прилетел в Брюссель

КИЕВ. 4 июня. УНН. Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибшие от пуль взрослых на востоке Украины", - написал Зеленский.

Президент добавил, что по данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе погибли 147 маленьких украинцев: 98 мальчиков, 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тыс. детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тыс. детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим.

"Сегодня, в Международный день невинных детей (жертв агрессии - ред.), я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей", - написал Президент.

Он также добавил, что призывов мало, поэтому "мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?"

"Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - резюмировал он.

Напомним, Запад раскрыл свои ожидания от первого путешествия Зеленского в Брюссель.