Зеленский в Брюсселе обсудит пути давления на Россию ради прекращения войны

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе будет иметь ряд встреч на высшем уровне, на которых он планирует обсудить, как вместе с ЕС давить на Россию, чтобы прекратить войну. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Президент, передает УНН.

“Прилетел в Брюссель. Впереди — ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины”, — написал Президент.

Он сообщил, что, по данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе погибли 147 маленьких украинцев: 98 мальчиков, 49 девочек. Ранены 363 ребенка.

Около 200 тыс. детей являются внутренне перемещенными лицами, а статус жертв войны получили почти 23 тыс. детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием — психологическим, сексуальным, физическим, отметил Президент.

“Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей. Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?” - написал он.

Зеленский заявил, что верит, что вместе удастся найти решение.

Напомним, Презиент Украины прибыл в Брюссель.