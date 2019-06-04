Сотни активистов под АП требуют предоставить гражданство добровольцам-иностранцам

КИЕВ. 4 июня. УНН. Под Администрацией Президента начался митинг в поддержку иностранных добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины, передает корреспондент УНН.

Под АП собрались ветеранские организации совместно с политической партией с националистическими взглядами с требованием предоставить гражданство Украины добровольцам из других стран, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Таким образом, на ул. Банковая собралось около 300 активистов, которые обращаются с требованиями к Президенту Владимиру Зеленскому и всему аппарату АП. Кроме требования предоставить гражданство активисты призывают: "Посадить коррупционеров, которые грабили армию".

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Участники акции преимущественно мужчины в возрасте от 18 лет. В руках держит флаги Украины, бело-красно-белый флаг и флаги с партийной символикой. Также участники держат большие баннеры с требованием о гражданстве. Многие из присутствующих одеты в одежду военного образца.

На месте работает полиция диалога.