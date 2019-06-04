В Кучмы сообщили, какие темы будут поднимать на заседании ТКГ

КИЕВ. 4 июня. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна состояться в среду, 5 июня, будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве", - написала Олифер.

По ее словам, в разговоре стороны обсудили повестку дня работы в ТКГ 5 июня.

"Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, Президент Украины от 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.