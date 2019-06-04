В деле Лавриновича продолжили исследования письменных доказательств прокуроров

КИЕВ. 4 июня. УНН. Подольский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича в деле возвращения к Конституции 1996 года, продолжил исследование письменных доказательств прокуроров. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Подольского районного суда Киева.

"Сейчас дело на стадии исследования доказательств прокуроров. Следующее заседание 3 июля", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в декабре 2017 года Департамент спецрасследований ГПУ завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра юстиции Александра Лавриновича о возвращении к Конституции 1996 года.

Лавринович сообщал, что по его обращению НАБУ начало уголовное производство, в котором фигурируют следователь, прокурор Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и судья Печерского районного суда Киева, о привлечении его в качестве заведомо невиновного лица.

Напомним, 17 апреля 2018 года защита экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручила обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.