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ЦИК зарегистрировала уже 32 кандидатов в нардепы на внеочередные выборы

ЦИК зарегистрировала уже 32 кандидатов в нардепы на внеочередные выборы

КИЕВ. 4 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, сегодня на заседании ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, а именно:
• Валентина Грижука и Алену Товкун в одномандатном избирательном округе №37 в Днепропетровской области;
• Андрея Аксенова - №50 в Донецкой области;
• Дмитрия Чанова - №51 в Донецкой области;
• Наталью Иванову-Емельяненко - №60 в Донецкой области;
• Олесю Василец - №114 в Луганской области;
• Сергея Червачова - №140 в Одесской области;
• Юрия Бублика - №145 в Полтавской области;
• Игоря Линчевского - №148 в Полтавской области,
• Всеволода Филимоненко - №211 в городе Киев;
• Анну Леденеву - №214 в городе Киев.

Таким образом, по состоянию на 4 июня, зарегистрировано 32 кандидата в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Напомним, на проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК, Украина
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