За сегодня нардепы рассмотрели 396 поправок к законопроекту о ВСК

КИЕВ. 4 июня. УНН. Народные депутаты Украины за сегодняшний пленарный день рассмотрели 396 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Профильный комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту принять закон во втором чтении и в целом. Впрочем народные депутаты должны рассмотреть все 1600 поправок к проекту закона. На вечерней сессии при обсуждении в зале присутствовали 69 нардепов при зарегистрированных 330 парламентариях.

Проект Закона Украины "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" разработан с целью обеспечения обязательств, которые являются частью коалиционного соглашения Верховной Рады Украины VIII созыва, в соответствии с которой, помимо прочего, определена необходимость устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады Украины - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Напомним, в повестку дня сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины включен проект закона о временных следственных комиссиях, который в том числе нормирует процедуру импичмента.