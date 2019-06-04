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Стало известно, о чём говорил Зеленский с Генсеком НАТО

Стало известно, о чём говорил Зеленский с Генсеком НАТО

КИЕВ. 4 июня. УНН. Во время встречи с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал поддержку, которую НАТО продолжает оказывать Украине, а так же ситуацию на Востоке страны. Об этом заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент УНН.

“Мы только что обсудили поддержку, которую НАТО продолжает оказывать Украине. Украина — партнер, которого мы высоко ценим. Вы участвуете в наших миссиях в Афганистане и Косово даже в то время, когда сталкиваетесь с серьёзными проблемами на своей территории”, — сказал Генсек.

По его словам, силы Альянса регулярно проводят совместные учения с Украиной — это демонстрирует приверженность Украины международной безопасности.

“Мы также обсудили ситуацию на Востоке Украины, включая попытки России выдавать российские паспорта украинским гражданам. Это последний пример попыток России дестабилизировать ситуацию в Восточной Украине и это шаг в неверном направлении”, — отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский
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