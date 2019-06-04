Регистрация | Вход |
USD: 26,95 0,1001  EUR: 30,15 0,2033 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 04 июня 2019 20:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно воинское звание Баканова
Стало известно воинское звание Баканова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
19740
Версия для печати

Аваков и Князев встретились с семьей убитого 5-летнего Кирилла

Аваков и Князев встретились с семьей убитого 5-летнего Кирилла

КИЕВ. 4 июня. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев встретились с мамой Татьяной Алексеевной и бабушкой Александрой Николаевной Кирилла Тлявова. Аваков и Князев принесли свои соболезнования семье погибшего, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в пресс-службе, родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Сергей Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, полиция

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.