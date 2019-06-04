НАТО продолжает мониторинг происходящего в Черном море

КИЕВ. 4 июня. УНН. НАТО проводит и продолжит проводить мониторинг того, что происходит в Черном море после захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент УНН.

“Союзники не признают и не признают незаконную аннексию Крыма Россией, и мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Черного моря”, — сказал Генсек.

Он заявил, что Альянс приветствует решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и судна, которые она незаконно захватила в ноябре прошлого года.

“Союзники будут продолжать давать понять России, что она должна соответствовать своим международным обязательствам. В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило своё присутствие в Чёрном Море. Там больше кораблей и самолётов. Мы так же расширили своё сотрудничество с партнерами в регионе — с Украиной и Грузией. Мы продолжаем плотный мониторинг того, что там происходит”, — подчеркнул дипломат.

Напомним, 4 апреля в НАТО согласовали пакет мер по усовершенствованию ситуационной осведомленности и по активизации поддержки Грузии и Украине в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведения учений и обмен информацией.