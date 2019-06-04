Комиссия Украина-НАТО: Зеленский выступил за возобновление регулярного диалога

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина надеется восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном пресс-брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы придать новый стимул нашему взаимодействую с членами НАТО. Российская агрессия является серьезным вызовом Евроатлантической безопасности. Наша ключевая задача – обеспечить стабильность и безопасность в регионе Черного моря. Для этого требуются дополнительные усилия со стороны Североатлантического альянса", - сказал Президент.

Он поприветствовал решения НАТО в Вашингтоне, направленные на укрепление безопасности Черного моря и поддержку украинских Военно-морских сил.

По словам Зеленского, Украина является уникальным партнером Североатлантического альянса в том, что касается интенсивности и разнообразия взаимодействия.

"Мы надеемся, что мы сможем восстановить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявлял, что курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, прописанный в Конституции Украины, останется неизменным.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.