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Комиссия Украина-НАТО: Зеленский выступил за возобновление регулярного диалога

Комиссия Украина-НАТО: Зеленский выступил за возобновление регулярного диалога

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина надеется восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном пресс-брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы придать новый стимул нашему взаимодействую с членами НАТО. Российская агрессия является серьезным вызовом Евроатлантической безопасности. Наша ключевая задача – обеспечить стабильность и безопасность в регионе Черного моря. Для этого требуются дополнительные усилия со стороны Североатлантического альянса", - сказал Президент.

Он поприветствовал решения НАТО в Вашингтоне, направленные на укрепление безопасности Черного моря и поддержку украинских Военно-морских сил.

По словам Зеленского, Украина является уникальным партнером Североатлантического альянса в том, что касается интенсивности и разнообразия взаимодействия.

"Мы надеемся, что мы сможем восстановить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявлял, что курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, прописанный в Конституции Украины, останется неизменным.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, диалог, Комиссия Украина-НАТО, Владимир Зеленский

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Зеленский Владимир
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