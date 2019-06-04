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В Брюсселе проходит первая встреча Зеленского и Дуды

В Брюсселе проходит первая встреча Зеленского и Дуды

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Брюсселе проходит первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщает представительство Польши при ЕС, передаёт УНН.

“Первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского начинатся”, — говорится в сообщении.

Ранее в Брюсселе Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, по информации европейского комиссара по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса, он также имел удовольствие встретится сегодня с новым украинским Президентом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Брюссель, встреча
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