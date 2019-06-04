Денисова о возвращении из Грузии 10 украинских детей: вопрос приближается к развязке

КИЕВ. 4 июня. УНН. Вопрос возвращения в Украину 10 детей арестованной в Грузии украинки приближается к развязке. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Вопрос возвращения в Украину 10 детей украинки, задержанной на грузино-абхазской границе, приближается к развязке”, — написала она.

По словам омбудсмена, после ее обращений в Минсоцполитики по применению положений установленной законодательством процедуры возврата детей из-за границы, вопрос “наконец сдвинулся с мертвой точки”.

“Сейчас уже определены уполномоченные представители для обеспечения возврата и сопровождения малолетних детей из Грузии в Украину. Надеюсь, что в ближайшее время дети вернутся домой”, - добавила Денисова.

Как сообщал УНН, в Хмельницкой области определили группу сопровождающих для возвращения десяти малолетних детей арестованной в Грузии украинки к родственникам в Украину.

Напомним, 37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, которые по документам являются ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. В частности, грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка из 10 — 2017 рождения, а еще трое — 2018 года рождения.

Тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.