Зеленский рассказал, о чем Украина будет договариваться в Минске

КИЕВ. 4 июня. УНН. На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона будет договариваться о прекращении огня, обмене пленными, отрабатывать гуманитарное направление. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в совместном пресс-брифинге с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Что касается определенных шагов в Минске, я не могу вам всего сказать, но прекращение огня, обмен пленными. Согласно нашим договоренностям с Леонидом Кучмой, мы будем мощно работать в гуманитарном направлении. Мы хотим в ближайшее время построить мост, который будет находиться в городе Станица Луганская, ввести туда возможность помогать людям, туда сможет доехать скорая. Также есть решения в экономическом направлении", - сказал он.

Как сообщал УНН, во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна состояться в среду, 5 июня, будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности.