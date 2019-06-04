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Президент Украины встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдис Домбровскисом

Президент Украины встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдис Домбровскисом

КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня в рамках рабочего визита в институтов ЕС и НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдис Домбровскисом, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В центре внимания собеседников были практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

“Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной”, — отметили в пресс-службе президента.

Президент заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами. В этой связи европейской стороне было сообщено о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом.

“Учитывая победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент, Валдис Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности по Украине в будущем составе Европейской Комиссии и Европейского Совета”, — добавили в АП.

Напоминаем, Зеленский рассказал, о чем Украина будет договариваться в Минске.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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