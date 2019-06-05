Украина заинтересована в сотрудничестве с США в вопросе отечественного ВПК - Гройсман

КИЕВ. 5 июня. УНН. На встрече премьер-министра Владимира Гройсмана со Старшим советником США по вопросам реформирования ВПК Украины Дональдом Винтером говорилось об интересе Украины в эффективности и прозрачности военно-оборонного комплекса, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Одной из главных задач Дональда Винтера является помощь Украине в реформировании государственного концерна “Укроборонпром”.

“Без сомнения у вас важная роль, и мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия, знания и опыт, чтобы сделать украинский ВПК максимально эффективным”, — сказал Владимир Гройсман.

“Я очень рад быть в Украине. У меня важная задача. И для меня честь оказывать содействие тем, кто сейчас на переднем крае и сдерживает агрессию. Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины”, — отметил в свою очередь Дональд Винтер.

Напомним, Правительство подготовило проект закона по аудиту “Укроборонпрома”.