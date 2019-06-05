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В российском Совете Федерации решили прокомментировать слова президента Украины о "Северном потоке-2"

В российском Совете Федерации решили прокомментировать слова президента Украины о "Северном потоке-2"

КИЕВ. 5 июня. УНН. Украинская газотранспортная система “утратит стратегическое значение без российского газа”, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, передает УНН.

Сенатор отметил, что “попытки президента Украины Владимира Зеленского” противодействовать строительству газопровода “Северный поток-2” будут “тщетными”.

“Зеленский идёт проторенным путём — намерен вместе с Варшавой бороться с Сев.потоком-2. Порошенко боролся-боролся — надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от ее „стратегического значения“ пшик один останется”, — написал политик.

Ранее Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что для Киева крайне важно противостояние строительству российского газопровода.

В рамках проекта “Северный поток-2” предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

В Европе проект поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники его реализации заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. Противниками российского проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина.

Источник: УНН
Теги: Россия, ГТС, Украина, Совет Федерации, Северный поток-2, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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