В РФ продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков

КИЕВ. 5 июня. УНН. Во вторник, 4 июня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова. Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передаёт УНН.

“Сегодня, 4 июня, состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова”, — сообщил адвокат.

По его словам, следователь ознакомил военнопленного и его защитника с результатами ранее выполненных экспертиз по делу.

Полозов также отметил, что Цыбизов находится в хорошей физической форме и моральном состоянии. “Данные следственные действия будут производиться в отношении всех военнопленных украинских моряков на протяжении ближайших двух недель”, — отметил юрист.

Ранее он сообщил, что с 3 июня в России возобновились следственные действия с участием военнопленных украинских моряков.Следователи производят ознакомление военнопленных и их адвокатов с ранее назначенными и выполненными экспертизами.

По его словам, в понедельник состоялись следственные действия с участием еще одного военнопленного и военнослужащего ВМС Украины — Будзыло Юрия Александровича.

“Ознакомились с заключениями экспертов по ранее назначенным экспертизам по уголовному делу. Юрий Александрович держится уверенно и духом не падает, в курсе последних событий связанных с Решением Международного трибунала ООН по Морскому праву и верит в скорейшее возвращение домой. Наконец-то получил письма от родных , так как ранее ещё из дома писем не получал по неизвестным нам причинам. Всем передаёт привет и благодарит за поддержку!”, — написал он.

Как сообщал УНН, ранее в России провели ознакомление украинских военнопленных моряков и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь”.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.