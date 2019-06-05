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США: мы заинтересованы в предоставлении военной помощи новой власти Украины

США: мы заинтересованы в предоставлении военной помощи новой власти Украины

КИЕВ. 5 июня. УНН. Вашингтон, как и прежде, очень заинтересован в оказании военной помощи властям Украины. Об этом возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил во вторник, выступая в Институте Брукингса, передает УНН.

“Мы очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются”, — сказал он.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на 2019 год на эти цели было выделено 200 млн долларов.

Как сообщал УНН, на встрече премьер-министра Владимира Гройсмана со Старшим советником США по вопросам реформирования ВПК Украины Дональдом Винтером говорилось об интересе Украины в эффективности и прозрачности военно-оборонного комплекса.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь
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