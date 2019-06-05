Регистрация | Вход |
USD: 27,21 0,2521  EUR: 30,59 0,4425 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019 09:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6405
Версия для печати

НАТО выделит Украине 40 млн евро

НАТО выделит Украине 40 млн евро

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

КИЕВ. 5 июня. УНН. НАТО выделит больше 40 миллионов евро на поддержку Украины, в частности, в сфере киберзащиты. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Через десять трастовых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались выделить более 40 млн евро на поддержку Украины. В таких областях, как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация", - сказал Генсек НАТО накануне на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также напомнил, что союзники по НАТО проводят обучение Вооруженных сил Украины, а советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, помощь, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.