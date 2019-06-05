НАТО выделит Украине 40 млн евро

КИЕВ. 5 июня. УНН. НАТО выделит больше 40 миллионов евро на поддержку Украины, в частности, в сфере киберзащиты. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Через десять трастовых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались выделить более 40 млн евро на поддержку Украины. В таких областях, как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация", - сказал Генсек НАТО накануне на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также напомнил, что союзники по НАТО проводят обучение Вооруженных сил Украины, а советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции.