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Сегодня состоится заседание ТКГ

Сегодня состоится заседание ТКГ

КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня в Минске состоятся переговоры Трехсторонней контактной группы, передает УНН.

Известно, что на заседании, кроме Президента Владимира Зеленского, будет присутствовать новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Об этом заявил сам Зеленский на совместном пресс-брифинге с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сообщалось, что во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, будут обсуждать освобождение удерживаемых лиц и вопросы безопасности. Украину на заседании будет представлять Леонид Кучма.

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Напомним, Президент Украины от 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Минск, переговоры, Владимир Зеленский
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