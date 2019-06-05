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В зоне ООС в результате обстрелов погибли трое бойцов

В зоне ООС в результате обстрелов погибли трое бойцов

КИЕВ. 5 июня. УНН. Из-за обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"В результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены", - написал Президент.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также Президент обратился к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе.

"Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - отметил Президент.

Напомним, сегодня в Минске состоятся переговоры Трехсторонней контактной группы, на которых, кроме Зеленского, будет присутствовать новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Как сообщал УНН, Президент Украины от 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

Источник: УНН
Теги: Минск, Президент, обстрелы, ООС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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